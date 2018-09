Fotomarkt schrumpft weiter - Künstliche Intelligenz im Fokus

KÖLN (dpa-AFX) - Der Markt für Digitalkameras schrumpft weiter.



Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 2,35 Millionen Kameras verkauft - ein Rückgang um 12 Prozent im Vergleich zu 2017, wie der Photo-Industrieverband (PIV) am Dienstag in Köln mitteilte. Wertmäßig werde der Absatz um 9 Prozent sinken und erstmals unter die Eine-Milliarde-Euro-Marke fallen. Die Branche rechnet mit Absätzen in Höhe von etwa 970 Millionen Euro.

Vor der weltgrößten Fotomesse photokina in der kommenden Woche sagte PIV-Vorstandsschef Rainer Führes, das neue und zentrale Trendthema sei die Künstliche Intelligenz. Sie bringe Fotografen viele Vorteile. So könne der Ort einer Aufnahme auch ohne GPS-Positionsdaten erkannt werden oder fehlende Bildbereiche würden ergänzt./wa/DP/nas