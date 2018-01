Fotokünstlerin Viviane Sassen übernimmt renommierte Bilderkolumne des ZEITmagazins

Hamburg (ots) - Die niederländische Fotokünstlerin Viviane Sassenübernimmt im Jahr 2018 die preisgekrönte Bilderkolumne desZEITmagazins und widmet sich darin dem Thema Weiblichkeit. Unter derFrage "Was ist weiblich?" zeigt die vielfach ausgezeichnete Kunst-und Modefotografin wöchentlich eine neue Fotografie. Die LyrikerinMaria Barnas, 44, trägt dazu in jeder Folge ein kleines Gedicht bei.Christoph Amend, Chefredakteur des ZEITmagazins: "Seit Jahrenbewundern wir die Arbeit von Viviane Sassen. Ihre Farben, ihre Formenund ihre Themen machen sie zu einer der außergewöhnlichstenFotografiekünstlerinnen und -künstler unserer Zeit. Wie schön, dasswir ihre Bilder jetzt jede Woche zeigen können."Viviane Sassen, 45, ist in Amsterdam geboren und studierte Kunst,Fotografie und Modedesign. Ihre Werke wurden bereits in Häusern wiedem Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Dieses Jahr habendie Hamburger Deichtorhallen Sassen eine Schau gewidmet.Das ZEITmagazin startet 2018 insgesamt vier neue Kolumnen: Nebender Fotokolumne von Sassen beginnt mit dem ZEITmagazin vom 4. Januareine wöchentliche Erziehungskolumne von Tillmann Prüfer, in der ervon den Erlebnissen und Herausforderungen mit seinen vier Töchternberichtet. In unregelmäßigen Abständen werden außerdem die Kolumnen"Die Gärten der anderen" der Fotografin und Hobbygärtnerin AnnaSchwalbe erscheinen sowie eine Serie des Autors Andreas Bernard, inder er den Alltag des Landes beobachtet. Bernards aktuelles Buch"Komplizen des Erkennungsdienstes" wurde auf Platz 1 derSachbuch-Bestenliste gewählt.Die erste Folge der Fotokolumne senden wir Ihnen auf Anfrage gernezu.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Maria SängerUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 4643Fax: 040 / 32 80 - 558E-Mail: maria.saenger@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell