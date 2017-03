Hamburg (ots) - Der Fotograf spricht in Lufthansa Exclusive überdas Geheimnis guter Fotografie, den Unterschied zwischen JoaquinPhoenix und Johnny Depp und die Arbeit seiner KollegenFür den Fotografen Albert Watson gibt es eine Grundbedingung fürgute Fotografie. Im Interview mit Lufthansa Exclusive (Ausgabe3/2017) sagte der 74-Jährige: "Man muss nett sein. Freundlich. Zueinem Händler auf dem Markt in Marrakesch genauso wie zu einem König.Und dann bleibt immer noch die Frage, wie sicher sind Menschen,wissen sie, wer sie sind? Am schwierigsten sind unsichere Menschen."Nicht immer erkenne er gleich, wenn jemand unsicher ist."Komischerweise sind es oft Schauspieler, bei denen man denkt, siesetzen sich dauernd mit ihrer Wirkung auf andere auseinander undwissen, wie sie wirken. Aber dann sind sie nur sicher in ihrenRollen, nicht als Mensch." Joaquin Phoenix etwa wolle geführt werden,Johnny Depp dagegen sei ganz anders. "Ihm ist es egal, er ist einfachda und steht vor der Kamera."Watson fotografierte unter anderem Alfred Hitchcock mit einertoten Ente, Mick Jagger geschminkt als Raubtier und Steve Jobs inseinem markanten Rollkragenpullover - eines seiner bekanntestenBilder. "Das Steve-Jobs-Bild war für die italienische Vogue",erzählte der gebürtige Schotte. "Wir hatten tolles Licht aufgebaut,und ich wollte eine Linse, die nur einen Vier-Zentimeter-Fokus hat.Die Idee war, nur die Augen scharf zu haben, und dafür haben wireinen Ringblitz benutzt."Im Interview mit Lufthansa Exclusive verriet Watson auch, was eran der Arbeit seiner Kollegen schätzt - und was weniger. "TerryRichardsons Bilder haben eine Rauheit, wenn sie gut sind. Aber ichvermisse Intimität, Vertrautheit zu dem, den er fotografiert. Aberdas ist bloß mein persönlicher Geschmack. Ich finde auch die Bildervon Helmut Newton nicht sexy. Ab und zu vielleicht. Aber meisterinnern sie mich an Militärparaden. Ich finde es nicht sexy, wenndrei nackte Frauen auf mich zumarschieren." Seine Sicht auf PeterLindbergh? "Peter hat zu viel Zeit mit Models verbracht. Ich bingelangweilt von perfekten Augen, perfekten Wangenknochen. BeiCastings sehen für mich alle Models gleich schön aus. Perfektion istlangweilig. Ich suche die anderen Gesichter, die interessantenFrauen. Doch bei aller Kritik an Lindbergh, er ist ohne Zweifel eingroßer Fotograf.""Mode ist tot", sagte Watson weiter. "Was aktuell wirklich Modeist, sind Ausstellungen im MoMA von Alexander McQueen, wo 96 Prozentder gezeigten Stücke nie in die Produktion gegangen sind. Wir lebenim Zeitalter der Technologien. Wenn mir jemand ein neues Kleid zeigt,beeindruckt mich das nicht mehr. Wenn mir jemand einen Song vorspielt... nichts. Aber mit einem Klick am Computer aus 190.000 Filmenauswählen zu können, das beeindruckt mich."Pressekontakt:Joachim HaackE-Mail: presse@territory.deTelefon: +49 (0) 40 | 399 272-0Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell