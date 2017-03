Fotofabriek: Ein einzigartiger Einblick in den Produktionsprozess Ihres persönlichen Fotobuchs

Groningen, Niederlande (ots/PRNewswire) -Fotofabriek bietet Kunden einen einzigartigen Blick hinter dieKulissen, indem sie eingebaute Kameras in ihren Geräten nutzen. Durchdiese Transparenz erhalten die Kunden die Möglichkeit, dieHerstellung ihres eigenen Fotobuchs zu verfolgen. Damit istFotofabriek das erste Printunternehmen weltweit, das Kunden einenEinblick in die Herstellung ihres personalisierten Produkts gewährt.Es ist fast selbstverständlich, dass ein Unternehmen denBestellstatus mit seinen Kunden teilt. Gewöhnlich sehen die Kundenaber nur, wo sich das Produkt zu einer bestimmten Zeit imProduktionsprozess befindet. Fotofabriek geht jedoch einen Schrittweiter. Die Kunden werden mit auf eine Reise durch die Herstellungihres eigenen Fotobuchs genommen und können anhand eineseinzigartigen Videos, das sie erhalten, genau sehen, wie ihr Fotobucherstellt wird. Fotofabriek ist das erste Unternehmen weltweit, dasdiese Technik namens "Public Production" nutzt.Diese einzigartige Innovation ermöglicht es Kunden, sich mehr mitihren Produkten zu befassen. Natürlich ist dies ein Schritt in dierichtige Richtung dank des begeisterten Feedbacks der Kunden vonFotofabriek. Dieses Produktvideo wird durchschnittlich fünfmal sowohlmit Freunden als auch mit der Familie geteilt. Die Kunden schätzendie Transparenz und sehen gerne, dass ihre Alben nicht nur vonMaschinen sondern auch von Menschen erstellt werden.Durch diese persönlichen Produktvideos können die Menschen, dieihre Fotobücher erstellen, sehen, wie sich ihr Produkt von einerdigitalen Datei in ein Fotobuch des wirklichen Lebens verwandelt. Diean mehreren Maschinen eingebauten Kameras nehmen jede Bewegung auf.Der Computer erkennt die einzelnen Fotobücher durch Scannen derBarcodes und prüft dann, ob der Kunde ein personalisiertes Videowünscht oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, löscht der Computerdas Video sofort. 20 Minuten nach dem Start des Herstellungsprozesseserhält der Kunde sein einzigartiges Video per E-Mail, das sofortheruntergeladen werden kann.Jedes einzelne Video wird auf die Bewegungsmenge geprüft, dieinnerhalb der Maschine durchgeführt wird. Wenn diese entweder zu hochoder zu niedrig ist, werden die Videos abgelehnt. Gegenwärtig wirdnur die Herstellung von Hardcover-Büchern aufgezeichnet. Allerdingswurde dieses System entwickelt, um in Zukunft auch in andere Maschineimplementiert zu werden.https://www.fotofabriek.nl/personal-video-photobook/Hinweis an die RedaktionFür weitere Informationen melden Sie sich bitte telefonisch unter+31(0)50-314-44-01 oder senden Sie eine E-Mail anklantenservice@fotofabriek.nl und fragen Sie nach Stephan de Vries.Original-Content von: Fotofabriek, übermittelt durch news aktuell