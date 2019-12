Fotoausstellung über Dongguan in Paris zur Darstellung globaler Konnektivität durch Fertigung

Paris (ots/PRNewswire) - Vom 9. bis 16. Dezember findet im Oriental Paris,Frankreich, eine von der Stadtverwaltung Dongguan organisierte Fotoausstellungmit dem Thema Dongguan statt, um die global vernetzte Fertigungsindustrie undvielfältige urbane Kultur dieser Stadt zu zeigen. Mit über 70 fesselnden Fotosvon chinesischen und ausländischen Fotografen präsentiert die südchinesischeStadt der Welt ihre eigene Schönheit und die ihrer Fertigung, um ihreWeltoffenheit zum Ausdruck zu bringen.An der Eröffnungsfeier nahmen mehr als 100 Personen teil, darunter Vertreter derfranzösischen Kunst- und Kulturszene, der chinesischen Botschaft in Frankreich,chinesischer Unternehmen und der Medien. Dabei sprachen Sun Yuming,Ministerialberater für Wissenschaft und Technologie an der chinesischenBotschaft in Frankreich, Li Cuiqing, stellvertretende Generaldirektorin derAbteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees der KPCh von Dongguan, undPascal Roussel, Direktor der Abteilung für Kulturerbe der École NormaleSupérieure, zu den Teilnehmern der Veranstaltung."Ich war viele Male in China und habe das Wachstum von Investitionen undWirtschaft in Guangdong und China selbst gesehen. Dongguan hat einehervorragende geografische Lage, da es sich im Herzen des Ballungsgebietesbefindet, das Hongkong, Macao, Guangzhou und Shenzhen umfasst und sowohl auf demWasser- als auch Landweg erreichbar ist. Ich glaube, dass es sich zu einerinternationaleren Stadt entwickeln wird, indem es weiter vom pulsierendenGroßraum Guangdong-Hongkong-Macao profitiert", sagte Pascal Roussel.Tatsächlich pflegt Dongguan schon seit langer Zeit eine altehrwürdigeFreundschaft mit Frankreich. 1904 reiste der französische Fotograf Earnest inden Keyuan-Garten von Dongguan und machte eine Postkarte aus einem Foto, das erwährend seines Besuchs dort aufgenommen hatte. Diese schickte er an seinenFreund in Frankreich und schrieb: "Dies ist die schönste Fotografie, die ich jein China gemacht habe". Es war das älteste Foto von Dongguan, das von einemAusländer aufgenommen wurde.Seit der Reform Chinas und der Öffnung der Politik hat ein umfangreicher Dialogund Austausch zwischen Dongguan und Frankreich und darüber hinaus durch dieFertigung stattgefunden."Offenheit ist tief im Wachstum von Dongguan verwurzelt. Als Vorreiter bei derReform und Öffnung mit einer höchst dynamischen, offenen Wirtschaft pflegtDongguan enge Geschäftsbeziehungen zu über 200 Ländern und Regionen. Mit seinemstarken Produktionssektor ist es jetzt Teil der globalen wirtschaftlichenZusammenarbeit und bietet dem Osten die Möglichkeit, mit dem Westen zuinteragieren", erklärte Li bei der Eröffnung.Pascal Roussel ergänzte, dass Dongguan zwar bereits die Aufmerksamkeit der Weltauf sich gezogen habe, indem es die Guangdong 21st Century Maritime Silk RoadInternational Expo veranstaltete, doch die Fotoausstellung böte Frankreich dieMöglichkeit, ein offeneres Dongguan kennenzulernen.Die Veranstaltung soll den Charme der Stadt enthüllen, indem sie sich auf dreiDimensionen konzentriert - "Metropole am Wasser, die Möglichkeiten in Dongguan","Kunst der Fertigung" und "Verbindung zur Welt". Ebenfalls gezeigt werden dieHighlights von Dongguans immateriellem Kulturerbe wie Guanxiang, dieXinchang-Trommel und Kylin.Pressekontakt:Frau LiTel.: +86 20 83107576Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139409/4463462OTS: The Dongguan Municipal GovernmentOriginal-Content von: The Dongguan Municipal Government, übermittelt durch news aktuell