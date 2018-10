Berlin (ots) - In der neuen Ausstellung im GASAG Kunstraum wirdein Blick in die Anonymität und Individualität deutscher Vorstädtegewährt. Die Fotografin Katja Gragert beleuchtet mit präzisem,unaufgeregtem Blick und feinem Sinn für Humor den Raum zwischen Stadtund Land. Ergänzt wird die Ausstellung um die Serie "Lines", einerZusammenarbeit zwischen Katja Gragert und dem Fotografen UweLangmann. Sie zeigen in ihren Fotografien vor allem durchOberleitungen die Verbindung zwischen Stadt und Land.Zur Vernissage der Ausstellung "Vorstadt" laden wir Sie herzlichein am 18. Oktober 2018 ab 19:00 Uhr,in das GASAG Kundenzentrum, amHackeschen Markt, Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin-Mitte.Die Vernissage ist öffentlich. Neben den Vertretern der Pressesind auch alle Berlinerinnen und Berliner zu dieser Veranstaltungeingeladen. Die Presseeinladung gilt somit auch alsVeranstaltungshinweis. Wir bitten daher um Veröffentlichung.Die Ausstellung läuft vom 19. Oktober 2018 bis zum 8. Februar2019. Ein Besuch ist wochentags von 10 - 18 Uhr im GASAGKundenzentrum möglich. Der Eintritt ist kostenfrei.Pressekontakt:Ursula LuchnerPressesprecherin, GASAG AGTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell