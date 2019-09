Berlin/Krefeld (ots) -Der Deutsche Fahrradpreis startet mit der Suche nach den bestenFahrradfotos. Dieses Jahr gibt es aber noch mehr. Mit dem neuenFormat - dem Fahrradkulturwettbewerb suchen wir nach weiterenkreativen Einreichungen zum Thema Fahrrad. Vom 30. September 2019 biszum 10. Januar 2020 können Bilder, Videos, Songs, Texte und sonstigekreative Beiträge unter dem Motto "Unterwegs" aufwww.der-deutsche-fahrradpreis.de eingereicht werden. Dort finden Sieauch die genauen Teilnahmevoraussetzungen.Jeder kann bis zu drei Fotos und drei Fahrradkulturbeiträgehochladen. Es entscheidet eine Fachjury. Sie achtet bei der Auswahlbesonders auf die kreative Umsetzung des Themas. Beim Fotowettbewerbstiftet der Zweirad-Industrie-Verband e.V. für die ersten drei Preiseein E-Bike von Corratec, ein Trekkingrad von Rabeneick sowie einPacktaschenset von Büchel. Der Verbund Service und Fahrrad e.V.sponsert für die Gewinner des Fahrradkulturwettbewerbs eine Radreisefür zwei Personen ins "radrevier.ruhr", ein Packtaschenset vonOrtlieb und ein Fahrradschloss der Marke ABUS.Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unddie Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,Gemeinden und Kreise in NRW e.V. laden die Sieger der beidenWettbewerbe am 27. Februar 2020 nach Essen zur Preisverleihung ein,um dort die Hauptpreise persönlich entgegen zu nehmen.Pressekontakt:DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS- best for bikec/o P3 Agentur für Kommunikation und MobilitätMyriam PretzschAntwerpener Straße 6 - 1250672 Kölninfo@der-deutsche-fahrradpreis.deTel: 0221/20 89 4 23Twitter @derfahrradpreisFacebook @deutscherfahrradpreisInstagram @deutscherfahrradpreisOriginal-Content von: DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS, übermittelt durch news aktuell