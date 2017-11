Berlin (ots) -Sie waren losgeflogen, um den Mond zu erkunden, doch sieentdeckten die Erde: Am 24. Dezember 1968 schickten die Astronautender Apollo 8-Mission ein Bild durchs All, das die Menschheit noch niegesehen hatte.Es war der Astronaut Bill Anders, der den berühmten Aufgang derErde über dem Mond fotografierte - einen Rollentausch der Planeten,der Weihnachten 1968 live übertragen wurde. Das Bild der Erde alswunderschöner und winziger Planet rührte Millionen Menschen zuTränen. Nicht nur, weil die Fragilität und Schönheit der Erde insBewusstsein rückte, sondern auch, weil Bill Anders dazu dieSchöpfungsgeschichte vorlas. Die göttliche Perspektive auf die Welt,gefilmt von drei Astronauten in einer Raumkapsel in den Weiten desAlls - es war eine dramatische Schlussszene, mit dem das turbulente,wilde Jahr 1968 zu Ende ging.Die N24-Reportage "Die Entdeckung des Blauen Planeten" von StefanAust und Co-Autorin Charlotte Krüger erzählt die Geschichte derApollo 8-Mission, deren Ziel es war, die technische Überlegenheit derAmerikaner gegenüber den Russen im Kalten Krieg zu demonstrieren. DieMission hat ihr Ziel erreicht, aber nicht nur das: Das Bild vom"Blauen Planeten" wurde zum Symbol für die Umweltbewegung. DerAstronaut Bill Anders berichtet im Interview, wie er damalsoptimistisch in eine Raumkapsel stieg, die weniger komplizierteTechnik hatte als die Armbanduhr, die er heute trägt. Es ist ein Filmüber die erste Reise zum Mond - und über ein Foto, das die Weltveränderte.Die Reportage "Die Entdeckung des Blauen Planeten" vonWeltN24-Herausgeber Stefan Aust und Co-Autorin Charlotte Krüger am19. Dezember um 20.05 Uhr auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nachAusstrahlung 30 Tage in der Mediathek: www.welt.de/mediathekPressekontakt:N24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4620E-Mail: presseteam@weltn24.deTwitter & Instagram: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell