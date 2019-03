Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,"Heimspiel - Serien für den Westen" heißt der neuePrimetime-Sendeplatz am Montag im WDR Fernsehen. Mit drei fiktionalenSerien von Menschen und ihren Geschichten in Nordrhein-Westfalen gehtder WDR dieses Frühjahr an den Start. Den Auftakt macht die Premiereder sechsteiligen Mini-Serie "Ohne Schnitzel geht es nicht"(Sendetermine: 1./8./15. April 2019, jeweils zwei Folgen ab 20.15Uhr). Es folgt die zweite Staffel der Ruhrgebiets-Familienserie"Phoenixsee" (Sendetermine: 29. April, 6./13. Mai, 6 Folgen, jeweilszwei Folgen ab 20.15 Uhr). Und auch neue Folgen der WDR Serie"Meuchelbeck" (Staffel 2) stehen auf dem Programm (Sendetermine:20./27. Mai, 3. Juni, 6 Folgen, zwei Folgen ab 20.15 Uhr). Wir ladenSie herzlich ein zum:WDR-Preview: "Heimspiel - Serien für den Westen"Dienstag, 26. März 2019,Lichtspiel- und Kunsttheater SchauburgBrückstraße 66, 44135 DortmundFototermin: 18:30 UhrPreview: 19.00 bis ca. 21.30 Uhr (Einlass: ab 18.00 Uhr)Moderation: Matthias BongardMit dabei sein werden unter anderem die"Phoenixsee"-Schauspielerinnen und Schauspieler Anna Stieblich, FelixVörtler und Robert Dölle sowie Autor Michael Gantenberg, die"Meuchelbeck"-Hauptdarstellerinnen Anna Böger und Dagmar Sachse sowieKatrin Heß und die "Ohne Schnitzel geht es nicht"-Schauspielerin EvaVerena Müller sowie Mitglieder der Filmteams und der WDR-Redaktionenaller drei Serien.Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir mit Ihrem Kommen rechnen dürfenunter post@planpunkt.de / Fax 0221 / 91 255 755.Mit freundlichen GrüßenIhr Team der WDR KommunikationPressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell