Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

München (ots) -Beim JOY-Casting gaben die Teilnehmerinnen von "Germany's nextTopmodel" Vollgas: Sie mussten in New York ihre Selfie-Skills unterBeweis stellen. JOY (5/2017, EVT 01.04.) zeigt Fotos der Challengeund erklärt, wie jedes Bild ein Hingucker wird: mit dem richtigenMake-up und den goldenen Selfie-Regeln.Sabines Mini-Make-upsSo ein Modelalltag kann ganz schön stressig sein: früh aufstehen,von Casting zu Casting hetzen und abends dann noch aufAftershow-Partys networken. All das natürlich top gestylt - obwohlnur wenig Zeit für die Schönheitspflege bleibt. Deshalb kennen Modelsdie besten Tricks für schnelle und natürliche Looks. Die Siegerin derFoto-Challenge beim JOY-Casting, "GNTM"-Model Sabine, zeigt einfacheMini-Make-ups, mit denen jeder Filter überflüssig wird.Auch das erfolgreichste Model kann sich gegen die kleinenRacheakte eines übermüdeten Körpers nicht wehren: Augenringe.Speziell für alle Early Birds gibt es deshalb einen frischenMorgen-Look, der dunkle Schatten kaschiert: Lippenpflege, Tagescremeund Concealer - fertig. Da kann man dann mit Stolz verkünden:#WokeUpLikeThis. Wer es etwas wilder mag, kann sich von SabinesParty-Look inspirieren lassen. Roter Lippenstift und aufregende Augenmit künstlichen Lashes dürfen dabei nicht fehlen. Und weil dasAufkleben echt knifflig ist, gibt's auf dem Instagram-Kanal von JOYdas passende Tutorial. Die goldene Mitte zwischen Morning-Make-up undParty ist Sabines Streetstyle-Look. Ein kräftiger Lidstrich mitschwarzem Eyeliner betont die Augen, zweifaches Tuschen mitVolumen-Mascara sorgt für einen echten Wow-Effekt.Goldene Selfie-RegelnAber es braucht mehr als ein gelungenes Make-up, um auf Fotossuper auszusehen. Mit den goldenen Selfie-Regeln wird der nächsteInstagram-Post perfekt - und das ohne Schummel-Apps und Photoshop.Spontane Schnappschüsse, auf denen nichts inszeniert ist, sind immerdie stärksten. Out hingegen ist es, sich in Selfie-Klischees zuverlieren: Duckface, Mirror-Selfie und Co. kommen nicht mehr gut an.Dafür gibt es neue Foto-Trends zum Nachmachen: Coole Graffitis in dieHintergründe einbinden, auf Fotos mit den besten Freunden kuschelnoder in einem Regen aus Konfetti und Glitzer posen. Wichtig: Amschönsten sind Menschen, wenn sie einfach nur sie selbst sind - dasgilt auch bei Fotos. Ob jemand sich wohlfühlt, ist demjenigen sofortanzusehen. Deshalb ist die oberste Regel: Authentisch bleiben.Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe 04/2017 ist ab dem 1. April 2017 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und ab 29. März zusätzlich"einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen siedie unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzenBreite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch beiProduktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUMkennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicherGesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag diemarktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen.BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem dererfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften,über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationenerreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalenPositionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaftfür Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell