Fosun Tourism-Aktie: Aktien brechen aus!

Kernaussagen Der Club Med-Betreiber Fosun Tourism meldete im ersten Quartal eine Vervierfachung der Einnahmen aus seinem Resortgeschäft, trotz eines Wiederauflebens der Covid-19 Omicron-Variante Es wird erwartet, dass das Unternehmen in diesem Jahr in die Gewinnzone zurückkehrt, wobei die Bewertungen mit denen anderer großer globaler Tourismusaktien konkurrieren können Omicron, was Omicron? Das ist die wichtigste Erkenntnis aus einem ausgesprochen positiven Bericht… Hier weiterlesen