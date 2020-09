Quelle: IRW Press

Fosterville South verkündet zahlreiche längere goldmineralisierte Abschnitte bei den Golden Mountain Bohrungen

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 3. September 2020 – Fosterville South Exploration Ltd. („Fosterville South“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:FSX – WKN:A2P2JF – FWB:4TU) hat in mehreren Bohrlöchern der laufenden Kernbohrungen auf seinem Projekt Golden Mountain in Victoria (Australien) lange Abschnitte mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung