Fossil bringt die erste Smartwatch mit Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Prozessor auf den Markt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Fossil":

Richardson/Texas (ots) -Mit großer Begeisterung präsentiert die Marke Fossil denaktuellsten Neuzugang in ihrem Wearables Sortiment: die Fossil SportSmartwatch. Basierend auf der vor kurzem eingeführten Qualcomm®Snapdragon Wear[TM] 3100 Plattform und dem überarbeiteten Wear OS byGoogle[TM] hat diese Uhr mehrere neue technische Features, unteranderem eine längere Akkulaufzeit, einen neuen Energiesparmodus,einen verbesserten Umgebungslichtsensor, einen Herzfrequenzsensor,Nahfeldkommunikation (NFC) und ungebundenes GPS. Ihr flaches,ultraleichtes Design, bunte Silikonbänder und die neueste Technikmachen die Fossil Sport zum besten Begleiter für alle Gesundheits-und Fitnessfans, die Wert auf einen aktiven und ausgeglichenenLebensstil legen.Darüber hinaus ist diese Uhr Teil einer neuen Kampagne mit Model,Marathonläuferin und Unternehmerin Candice Huffine. Fossil ist stolzdarauf, Huffine als Gesicht für diese Kampagne gewonnen zu haben,weil sie ihre Fans durch ihre Positivität, Inklusivität und Powerinspiriert. Candice gehört nicht zu denen, die vor einerHerausforderung kneifen und so war es auch eine Wette, die sie dazubrachte sich für ihr erstes Rennen anzumelden und sich auf eineFitnessreise zu begeben, die ihr Leben veränderte. Als Candice dieZiellinie des Boston Marathons überquert hat, hat sie sichgeschworen, nie wieder "ich kann nicht" zu sagen. Auf ihrerimmerwährenden Mission, Frauen dabei zu unterstützen, sich zuakzeptieren, wie sie sind, und sich in ihrer Haut wohlzufühlen,verbindet Candice ihre beiden Leidenschaften - Mode und Sport. AlsBotschafterin für diese dynamische Smartwatch ist Candice dieperfekte Wahl und sie erinnert die Kunden daran, dass jeder Körperein guter Körper ist und dass jeder KANN!"Seit einigen Jahren arbeitet die Gesundheits- und Wellnessbranchemit Smartwatch-Technik, und Fossil hat erkannt, dass sich hier einegute Gelegenheit bietet, dem designorientierten Kunden, der etwasStylishes am Handgelenk tragen möchte, ein vernetztes Accessoireanzubieten. Wir wissen, dass unsere Kunden Vielseitigkeit wollen,sowohl bei ihren Aktivitäten als auch bei ihren Accessoires, weshalbwir eine Smartwatch auf den Markt bringen wollten, die zu jedem Stilpasst", sagt Steve Evans, EVP Fossil Group. "Wir sind extrembegeistert, eine farbenfrohe Smartwatch mit unzähligenIndividualisierungsmöglichkeiten anbieten zu können, die mit derneuesten Technik von Google und Qualcomm ausgestattet ist und eineerstklassige Nutzererfahrung bietet."Die Fossil Sport kommt in sechs Farben, zwei Gehäusegrößen (41 mmund 43 mm) und mit unzähligen Bandoptionen auf den Markt und bietetden Kunden neueste Technik kombiniert mit dem Design und Stil, densie von Fossil gewohnt sind. Das neue Nylon-/Aluminiumgehäuse machtdiese Uhr zur bislang leichtesten Smartwatch und mit 28 neuenSilikonbändern bietet sie dem Träger zahllose, farbenfroheKombinationsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die Fossil SportSmartwatch mit einem leistungsfähigeren Akku (350 mAh) und demkürzlich vorgestellten Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Prozessorausgerüstet, was zum einen die Akkulaufzeit verlängert und zumanderen neue Funktionen ermöglicht."Der Smartwatchmarkt wächst weiterhin rasant mit noch nie dagewesenen Neuerungen für die Uhrenbranche", sagt Pankaj Kedia, SeniorDirector, Product Marketing, Qualcomm Technologies, Inc. "In denletzten drei Jahren haben Fossil und Qualcomm eng zusammengearbeitet,um eine Reihe von Produkten auf den Markt zu bringen und führend imWear OS by Google Smartwatch-Segment zu sein. Die Fossil SportSmartwatch repräsentiert das Beste, was wir bisher durch dieKombination aus Qualcomms erstklassiger Snapdragon Wear 3100Plattform und Fossils genialem Verständnis für die sich entwickelndenKundenbedürfnisse entwickelt haben. Diese Smartwatch stehtwirklich für das Beste aus Technik, Mode und Fitness."Die Snapdragon Wear 3100 PlattformMit dem neuesten Snapdragen Wear 3100 Prozessor bietet die FossilSport dem Kunden mehr als einen Tag Akkulaufzeit bei vollemSmartwatch-Erlebnis und einen neuen Energiesparmodus für zweizusätzliche Tage mit reiner Zeitanzeige. Wenn man also das Ladegerätvergessen hat oder über das Wochenende einfach mal offline seinmöchte, kann man mithilfe des Energiesparmodus die Akkulaufzeitverlängern, bis man die Uhr wieder aufladen kann. Im Zuge derSoftwareentwicklung wird auch die Akkulaufzeit weiter optimiert. DerSnapdragon Wear 3100 Prozessor unterstützt den Umgebungslichtsensorfür ein verbessertes Nutzererlebnis. Ausgewählte Zifferblättererscheinen bunter und kontrastreicher und ein über das Zifferblattwandernder Sekundenzeiger vermittelt mehr Dynamik.Das überarbeitete Wear OS by GoogleDas überarbeitete Design von Wear OS by Google vereinfacht undverbessert das Gesamterlebnis. Mit einem Fingerstreich kann derNutzer schneller auf Informationen zugreifen, proaktive Hilfe vomGoogle Assistant und ein intelligenteres Gesundheitscoaching vonGoogle Fit erhalten. Fossil hat außerdem drei Zifferblätter kreiert,auf denen Google Fit integriert ist, um den Fortschritt bei derErreichung der neuen Ziele Aktivitätsminuten und Kardiopunkteanzuzeigen, die Google Fit basierend auf Empfehlungen derWorld Health Organization und der American Heart Associationentwickelt hat.Zusätzlich zu integriertem Herzfrequenzsensor, verbesserterKonnektivität, GPS und NFC- Schnittstelle bietet die Fossil Sporteine Vielzahl von Funktionen. Mit der Schnellladefunktion kann dieSmartwatch innerhalb einer Stunde fast vollständig aufgeladen werden,was ein großer Vorteil für Power-User ist. Alle Uhren haben neuevorinstallierte Apps wie den führenden Streaming-Musikdienst Spotifyund die App Noonlight für Sicherheit und Seelenfrieden."Als einer der ersten Partner von Wear OS by Google hatFossil eine große Vielzahl an Smartwatches entwickelt, die dabeihelfen den Alltag zu organisieren", sagt Stacey Burr, Vice Presidentof Product Management für Wear OS by Google und Google Fit. "Wirfreuen uns sehr mit Fossil zusammenzuarbeiten, um den Menschen mitihrer Fossil Sport Smartwatch und individuell designetenZifferblättern von Google Fit jetzt noch mehr Möglichkeiten zu geben,ein gesünderes Leben zu führen."Mit dieser neuen Uhrengeneration präsentiert Fossil eineeinzigartige, farbenfrohe Version von smarter Technik und definiertneu, was es bedeutet, Aktivität und Ausgewogenheit in den Lebensstilzu integrieren. Die zusätzlichen Funktionen bieten dem Nutzer dieMöglichkeit, alle Bereiche seines Lebens ganzheitlich zu verfolgenund gleichzeitig dem authentischen, kreativen Spirit innovativenUhrendesigns treu zu bleiben, mit dem Fossil vor mehr als 30Jahren gegründet wurde.Features:- Nylongehäuse, Lünette und Drücker aus Aluminium- 41-mm-Gehäuse und 43-mm-Gehäuse- Digitales Display mit Touchscreen- 24 + Stunden Akkulaufzeit (je nach Nutzung) plus 2 Tagezusätzlich im Energiesparmodus- 18 mm / 22 mm Leder- und Edelstahlbänder zum Wechseln- Qualcomm® Snapdragon Wear[TM] 3100 Prozessor- Sensoren: Herzfrequenzsensor, NFC-Schnittstelle, GPS,Höhenmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop,Umgebungslichtsensor, Mikrofon- Betrieben mit Wear OS by Google[TM] und kompatibel mit iOs 9.3+und Android[TM] 4.4+ (ausgenommen Go Edition)- Verbindung über Bluetooth®- Drahtloses Synchronisieren + Aufladen per InduktionDie Uhr ist ab 8. November 2018 zu einem unverbindlichenVerkaufspreis von 279 EUR in ausgewählten Fossil Stores und onlineauf www.fossil.com erhältlich.Android, Wear OS by Google, Google Fit und andere zugehörigeMarken sind Warenzeichen der Google LLC.Qualcomm, Snapdragon und Snapdragon Wear sind in den USA undanderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Qualcomm Incorporated.Qualcomm Snapdragon Wear ist ein Produkt der QualcommTechnologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.Pressekontakt:F&H Communications GmbHKathrin Pfennig08912175-125fossilgroup@fundh.deOriginal-Content von: Fossil Group, übermittelt durch news aktuell