Fossil: Schicke Accessoires für kleines Geld

Taschen, Geldbörse, Broschen, Ringe oder Halstücher. Wer seiner Liebsten etwas Angesagtes schenken möchte, geht am besten in ein Geschäft von Fossil. Auch bei Uhren hat der US-Konzern seine Finger im Spiel. Die Produkte gelten zwar nicht als Luxus, doch sind sie modisch immer auf der Höhe. Mit diesem Ansatz hat sich Fossil in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht. Fossil entwirft und vermarktet Uhren im mittleren Preissegment unter den Markennamen Fossil, Relics und FSL. Im höheren Preissegment sind Uhren von Emporio Armani und Michele Watches im Sortiment. Unter den Markennamen Fossil und Relics werden auch Ledergürtel, Handtaschen und Sonnenbrillen angeboten. Die Produkte sind in 92 Ländern der Erde erhältlich und werden vorwiegend in Warenhäusern und in Schmuckgeschäften verkauft.

Umsatz geht zurück – was nun?

Fossil gehörte in den Jahren nach der Finanzkrise zeitweise zu den absoluten Überfliegern; der Kurs legte von Anfang 2009 bis April 2012 um über 1.000% zu. Seitdem ist das Fahrwasser für die Fossil-Aktionäre deutlich rauer geworden. Mehrfach lagen die Quartalszahlen unter den Erwartungen, und der Ausblick musste gesenkt werden. Die Aktie kam massiv unter die Räder und hat bis jetzt über 80% ihres Wertes eingebüßt. Nach einem schwachen Halbjahr ging es im 3. Quartal weiter abwärts. Der Umsatz ging in den ersten 9 Monaten um 6,9% auf 2,08 Mrd $ zurück. Bis auf Asien mussten alle Regionen und Sparten Umsatzeinbußen hinnehmen. Den höchsten Rückgang verzeichnete mit 7,5% die umsatzstärkste Sparte Uhren. Regional musste Amerika einen Rückgang um 8,9% verkraften.

Hat Fossil mit diesem Zukauf die richtige Entscheidung getroffen?

Einen nicht unerheblichen Einfluss hatten negative Währungseffekte. Das operative Ergebnis (EBIT) gab um fast 70% nach; die EBIT-Marge schrumpfte von 9,0 auf 2,9%. Unterm Strich brach der Gewinn um 80% auf 29,2 Mio $ ein. Damit hat Fossil erneut auf ganzer Linie enttäuscht. Der jüngste Kauf des Fitness-Tracker-Experten Misfit zahlt sich noch nicht aus. Überhaupt ist es fraglich, ob sich aufgrund der vielen Mitbewerber Modeuhren mit Tracking-Funktionen jemals rechnen werden. Jetzt legt Fossil nach und erweitert mit 4 neuen modischen Hybrid-Smartwatches die Fossil Q-Reihe. Ob Fossil auch zukünftig als schicke Marke mit Stil zu erschwinglichen Preisen seine Kunden begeistern kann, ist fraglich. Auf Sicht von 6 bis 12 Monaten erwarten wir eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung. Wir lassen uns von der günstigen Bewertung nicht blenden. Die Zahlen überzeugen nicht. Wir raten von der Aktie ab!

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

