Fossil Group und Wirecard starten Zusammenarbeit zur Unterstützung chinesischer mobiler Zahlungsmethoden / Wirecard integriert Payment-Methoden in über 150 Fossil Filialen in elf europäischen Ländern

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, unterstützt dieFossil Group bei der Integration der beliebtesten chinesischenZahlungsmethoden, darunter Alipay, in mehr als 150 Filialen in ganzEuropa. Die Integration erfolgt in Geschäften in elf europäischenLändern, darunter Deutschland, Italien und Großbritannien. Dank derNutzung der Wirecard-Plattform können die Fossil-Filialen diegängigsten chinesischen Zahlungsmethoden akzeptieren und bauen damitihr Spektrum an Payment-Optionen weiter aus. Chinesische Touristen inEuropa profitieren von dieser Zusammenarbeit, da sie nun ihreEinkäufe bei Fossil mit ihren bevorzugten Payment-Methoden bezahlenkönnen.Die Fossil Group - ein bekanntes amerikanisches Unternehmen, dassich auf Lifestyle-Accessoires spezialisiert hat - ist eine vonvielen globalen Marken, die die Vorteile der flexiblen ePOS-Lösungvon Wirecard nutzen. Händler müssen lediglich die Wirecard ePOS-Appauf mobile Geräte wie iPads im Geschäft herunterladen, die dann alsmobile Kassen dienen. Die Lösung kommt bei Fossil in firmeneigenenFilialen sowie in Outlet- und Airport-Stores zum Einsatz. Für Händlerist die Akzeptanz chinesischer mobiler Zahlungsmethoden einesinnvolle Investition. In einer kürzlich von Nielsen und Alipaydurchgeführten Umfrage wurde festgestellt, dass 65 Prozent derchinesischen Touristen bei ihrer letzten Auslandsreise ihre Einkäufeper Smartphone bezahlt haben. Touristen profitieren von derZusammenarbeit, da sie bei Auslandsreisen mit einer vertrauten undbequemen Zahlungsmethode bezahlen können.Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goodsbei Wirecard, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, einem so globalen undbekannten Unternehmen wie der Fossil Group die Nutzung unseresÖkosystems zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, Fossil-Filialen inganz Europa mit unserer einfachen und bequemen POS-Lösung zuunterstützen und Alipay-Nutzer zu bedienen, die nun einen Kauf mitvollständig digitalen Zahlungen abschließen können."Die Lösung von Wirecard bietet Endkunden nicht nur dieMöglichkeit, Einkäufe über die Alipay-App zu bezahlen, sondern auchvon Marketing-Aktionen zu profitieren. Durch die Aufnahme vonGeschäften der Fossil Group in die Alipay-App Store Front werdenKonsumenten Gutscheine und Rabatte angezeigt, die in Fossil-Filialenin ihrer Nähe angeboten werden.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell