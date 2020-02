Fossil Aktie: Droht hier die Pleite?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Fossil Group, Inc. (kurz “Fossil”) veröffentlichte am Mittwoch die Zahlen für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr, das am 28. Dezember 2019 endete. Und die neuen Zahlen kamen in der ersten Reaktion an der Börse nicht gut an, denn die Fossil-Aktie reagierte mit Kursverlusten. Und das ist nicht überraschend, denn die Zahlen sehen wirklich nicht gut aus. Der Blick auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



