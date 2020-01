Foshan Nationstar OptoelectronicsSollten Anleger sich freuen, ?

Per 05.01.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Foshan Nationstar Optoelectronics am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 13.55 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Komponenten".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Foshan Nationstar Optoelectronics auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Foshan Nationstar Optoelectronics haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Foshan Nationstar Optoelectronics liegt mit einem Wert von 22,34 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Foshan Nationstar Optoelectronics-Aktie ein Durchschnitt von 12,38 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,55 CNH (+9,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (11,5 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,83 Prozent), somit erhält die Foshan Nationstar Optoelectronics-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Foshan Nationstar Optoelectronics erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.