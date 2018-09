Foshan Haitian Flavouring and Food: Fakten, Fakten, Fakten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Foshan Haitian Flavouring and Food, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 14.09.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 69,31 CNH.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Foshan Haitian Flavouring and Food wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Foshan Haitian Flavouring and Food auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Foshan Haitian Flavouring and Food damit 61,18 Prozent über dem Durchschnitt (1,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Products" beträgt 0,75 Prozent. Foshan Haitian Flavouring and Food liegt aktuell 62,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Foshan Haitian Flavouring and Food-Aktie ein Durchschnitt von 63,18 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 69,31 CNH (+9,7 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (69,9 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,84 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Foshan Haitian Flavouring and Food-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Foshan Haitian Flavouring and Food erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.