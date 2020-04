Foshan Haitian Flavouring & Food: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

An der Heimatbörse Shanghai notiert Foshan Haitian Flavouring & Food per 02.04.2020, 11:11 Uhr bei 124.41 CNH. Foshan Haitian Flavouring & Food zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat Foshan Haitian Flavouring & Food auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Foshan Haitian Flavouring & Food erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -4,44 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +37,05 Prozent im Branchenvergleich für Foshan Haitian Flavouring & Food bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,41 Prozent im letzten Jahr. Foshan Haitian Flavouring & Food lag 38,02 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Foshan Haitian Flavouring & Food-RSI ist mit einer Ausprägung von 16,33 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 34,92, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Foshan Haitian Flavouring & Food niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 1,41 Prozentpunkte (0,95 % gegenüber 2,36 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".