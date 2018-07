Forward Pharma A/: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Am 23.07.2018 ging die Aktie Forward Pharma A/ an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 2,77 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Biotechnologie".Forward Pharma A/ haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Forward Pharma A/-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Forward Pharma A/-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Forward Pharma A/ vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 116,61 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (2,77 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Forward Pharma A/ somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

