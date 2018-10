Forward Air: Aktienanalyse vom 16.10.2018: Was ist jetzt angebracht?

Am 15.10.2018 ging die Aktie Forward Air an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 64,33 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Forward Air-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Forward Air-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (62,25 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -3,23 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 64,33 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Forward Air eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Forward Air wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Forward Air auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Forward Air investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,94 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Transportation & Logistics einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,76 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.