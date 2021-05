Forward Air-Aktie: Mit gutem Rating entspannt bleiben!

Am Dienstag erreichte Forward Air einen bemerkenswerten technischen Benchmark: Das Relative-Stärke(RS)-Rating kletterte in den 80-plus-Bereich mit einem Upgrade auf 83. Am Vortag hatte die Bewertung noch bei 77 gelegen. Dies macht die Forward Air-Aktie zu einem Kandidaten für Ihre Beobachtungsliste.

Wenn Sie nach den besten Aktien zum Kaufen und Beobachten suchen, sollten Sie unbedingt auf die relative Preisstärke achten.

Das IBD-eigene Rating identifiziert



