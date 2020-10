Forward Air Aktie: Kleine Sensation!

Forward Air (NASDAQ:FWRD) legte am Mittwochabend vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 vor, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Das in Greeneville, Tennessee, ansässige Speditionsunternehmen erwartet einen Gewinn pro Aktie von etwa 60 Cent, was deutlich über den aktuellen Konsensschätzungen von 40 bis 43 Cent pro Aktie liegt, aber hinter den 78 Cent des dritten Quartals ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



