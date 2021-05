Forward Air Aktie: Deutlich über den Erwartungen?

In einer Telefonkonferenz mit Analysten am Freitag legte das Management von Forward Air (NASDAQ:FWRD) einige Margenziele fest, nachdem es einen Gewinnanstieg im ersten Quartal vermeldet und eine Prognose abgegeben hatte, die deutlich über den Erwartungen lag.

Am Donnerstag nach Börsenschluss meldete das in Greeneville, Tennessee, ansässige Asset-Light-Trucking- und Logistikunternehmen einen Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 60 Cents pro Aktie, was 3 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung