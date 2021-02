Forward Air Aktie: Aktivistische Investoren streben 4 Sitze im Vorstand an!

In einem offenen Brief an die Aktionäre gab der aktivistische Investor Ancora Advisors am Mittwoch bekannt, dass er vier Kandidaten für die Wahl in den Vorstand des Asset-light-Trucking- und Logistikunternehmens Forward Air (NASDAQ:FWRD) nominiert hat.

Nach erfolglosen Gesprächen zwischen dem Vorstand und der Investorengruppe, zu der auch der Gründer von Forward, Scott Niswonger, und der ehemalige Finanzchef Andy Clarke gehören, scheint nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung