Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das saudische Ministerium für Industrie und Bodenschätze, Gastgeber und Organisator des allerersten Future Minerals Forum, das unter der Schirmherrschaft des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman Bin Abdulaziz Al Saud, stattfindet, hat das Programm der internationalen Veranstaltung offiziell vorgestellt, bei der ein umfangreiches Spektrum an Themen, Chancen und Herausforderungen für die globale Bergbaubranche angesprochen werden.Das Future Minerals Forum findet vom 11. bis 13. Januar 2022 im King Abdulaziz International Conference Center in Riad statt.Saudische Minister und Vertreter der regionalen und internationalen Bergbauindustrie und verwandter Sektoren werden zusammen mit mehr als 2.000 Entscheidungsträgern aus mehr als 100 Ländern und über 150 führenden Investoren aus aller Welt sowie mehr als 100 internationalen Referenten und Vordenkern auf dem Forum teilnehmen.Die Sondersitzung des Ministerial Mining Roundtable, die nur auf Einladung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, steht am 11. Januar auf dem Programm. Auf dieser Sitzung werden Präsentationen und Diskussionen zu Themen stattfinden, die wesentlich für die Zukunft der Bergbauindustrie sind. Der Workshop „Mining in a Day" und andere Workshops und Podiumsdiskussionen, in denen wichtige Themen wie die Anwerbung von Investitionen, die Rolle der Technologie im Bergbau sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG) beleuchtet werden, finden parallel dazu statt.Das Forum beginnt am 12. Januar für die Allgemeinheit mit einer Plenarsitzung und einer Grundsatzrede von Seiner Exzellenz Bandar Bin Ibrahim Al-Khorayef, dem saudischen Minister für Industrie und Bodenschätze. Die erste Sitzung auf dem Sitzungsprogramm des Tages ist „Reimagining Mining und Maximizing its Contribution to Society" (Neuausrichtung des Bergbaus und Maximierung seines Beitrags zur Gesellschaft). Es folgt eine Sitzung zum Thema Smart-Mining, „Showcasing Technology & Innovation—Supporting Mining of the Future" (Präsentation von Technologie und Innovation - Unterstützung des Bergbaus der Zukunft). Zwei weitere Sitzungen - „Highlighting Mining's Critical Role in a Low-Carbon Economy" (Hervorhebung der entscheidenden Rolle des Bergbaus in einer kohlenstoffarmen Wirtschaft) und „Supporting the Region's Growth and Development and Country Briefings" (Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung der Region sowie Länder-Briefings) – werden die Möglichkeiten, sich zu präsentieren und Networking zu betreiben, ergänzen.Am 13. Januar wird die Region von Kongo bis Kirgisistan als „Land der Möglichkeiten - ein regionales Kraftpaket" vorgestellt. Ebenfalls im Fokus steht eine Prime-Time-Sitzung zum Thema Globale Investitionsmöglichkeiten und Zugang zu Kapital. Darüber hinaus sind Vertiefungssitzungen, Kamingespräche und andere lebhafte Diskussionen zwischen und innerhalb der Ministerien vorgesehen.Viele weitere saudische Minister und Würdenträger werden am Forum teilnehmen, darunter: Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz Bin Salman Al Saud, Minister für Energie; Seine Exzellenz Faisal Bin Farhan Al Saud, Außenminister; Seine Exzellenz Yassir Bin Othman Al-Rumayyan, Gouverneur des Saudi Public Investment Fund; Seine Exzellenz Khalid Al-Falih, Minister für Investitionen; Seine Exzellenz Abdulrahman Al Fadley, Minister für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft; und Seine Exzellenz Khalid Al Mudaifer, Vizeminister für Bergbauangelegenheiten.Neben den Dutzenden von bestätigten Rednern aus der Bergbauindustrie werden auch führende Vertreter multilateraler internationaler Organisationen wie der Weltbank, des International Council on Mining and Metals und des World Gold Council ihr Wissen und ihre Erkenntnisse mit den Teilnehmern des Forums teilen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719760/Future_Minerals_Forum_Speakers.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1719759/Future_Minerals_Forum_Logo.jpgPressekontakt:Lili du Toit,+27 82 335 1657,lili.dutoit@fleishman.comOriginal-Content von: The Future Minerals Forum Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell