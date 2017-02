API-Gipfeltreffen in London und Amsterdam mit Fokus auf BestPractices bei der Reduzierung von Bedrohung der API-ArchitekturBoston (ots/PRNewswire) - Forum Systems Inc.(http://www.forumsys.com/) kündigte heute an, im März eineVeranstaltungsreihe auszurichten, deren Schwerpunkt auf derGrundlagenuntersuchung von API-Sicherheit liegt. BeiAPI-Gipfeltreffen in London und Amsterdam werden sich Forum SystemsCTO Jason Macy und andere führende Experten dem Thema "Reduzierungvon Bedrohungen in Ihrer API-Architektur" ("Mitigate Threats in YourAPI Architecture") widmen. Während der Veranstaltungen wird ForumSystems präsentieren, wie sein preisgekröntes Forum Sentry APISecurity Gateway Unternehmen hilft, sich zu vernetzen und einGleichgewicht an Innovation und Sicherheit als Grundpfeiler ihrerGesamtstrategie für API-Sicherheitsmanagement zu erlangen.Laut Deloitte sind "APIs von einer Entwicklungstechnik zu einemMotor für Geschäftsmodelle und Vorstandsüberlegungen geworden."ProgrammableWeb unterstreicht als Host vom "weltweit größtenAPI-Repository" mit beinahe 17.000 öffentlichen APIs seine starkeVerbreitung. Zusätzlich prognostizierte Gartner kürzlich, dass bis2020 20,4 Milliarden vernetzte Objekte in Gebrauch sein werden unddie Anzahl der APIs in die Höhe schnellen wird."API-Architekturen sind zu einem notwendigen Aspekt von Innovationund Modernisierung geworden. Gute Architekturprinzipien und sichereAPI-Produkttechnologien sind für eine erfolgreiche und sichereAPI-Strategie maßgeblich", sagte Macy. "Produkte der Vergangenheitkönnen keinen Schutz vor den Bedrohungen der Zukunft bieten und derVerlass auf Alttechnologie gefährdet Organisationen, Kunden undPartner erheblich.""Großbritannien hat schneller als irgendeine andere Nation eineAPI-Sicherheitstechnologie übernommen", fuhr Macy fort."Großbritannien dient als 'Nervenzentrum' für Best Practices beimDesign von API-Sicherheitsarchitektur und für API SecurityGateway-Technologie. Es wundert daher nicht, dass wir unsereAPI-Gipfeltreffenreihe in London starten."Am Donnerstag, dem 9. März, wird Forum Systems um 9.00 Uhr GMT imThe Grange St. Paul's Hotel seinen sechsten jährlichen London APISummit(http://info.forumsys.com/forum-systems-api-summit-london-2017-0)abhalten. Neben der Sitzung "Wie Großbritannien seine Architekturenfür die Zukunft wappnet und besser gestaltet" ("How the UK is Makingits Architectures Future-Proof and Superior") werden u.a. folgendeThemen untersucht:- Grundlegende Überlegungen für eine erfolgreiche API-Strategie,- Integration in die Azure IoT Hub (ohne Coding) und- Top 10 API-Schwachstellen und wie man sich vor ihnen schützt.Im Anschluss an die kostenlose Ganztagsveranstaltung findet einAbendessen in der Bread Street Kitchen statt. Bitte besuchen Sie fürweitere Informationen sowie zur Registrierung:http://info.forumsys.com/forum-systems-api-summit-london-2017-0."Die Zunahme von APIs ist atemberaubend - und das aus gutem Grund!Sie bieten eine schnelle, flexible Integration, die Organisationenermöglicht, bestehende IT-Investitionen zu nutzen und gleichzeitigInnovationen wirksam einzusetzen, wie z. B. Cloud- und MobileComputing. Dennoch liegt APIs eine inhärente Unsicherheit zugrunde.Daher sind wir kürzlich eine Partnerschaft mit Forum Systemseingegangen", sagte Systemation Managing Director Jaap Franse. "DasUnternehmen ist ein gleichgesinnter Partner und sein 'Security byDesign' Forum Sentry ist eine willkommene Ergänzung zu unseremProduktportfolio. Wir gehen von einer enormen Kundennachfrage inEuropa für fortschrittliche API-Sicherheitslösungen aus und freuenuns auf die Zusammenarbeit mit Forum Systems für eineAuftaktveranstaltung, die einen Plan für eine Sicherheitsarchitekturfür die heutigen API-orientierten Unternehmen bietet."Am Mittwoch, dem 15. März, wird Forum Systems um 12.30 Uhr CETseinen ersten jährlichen Amsterdam API Summit(http://info.forumsys.com/forum-systems-api-summit-amsterdam-2017) imLoetje ann 't IJ abhalten. Die von Systemation und Agile TechnologyPartners gesponserte Halbtagesveranstaltung widmet sich derUntersuchung strategischer Rollen von APIs inSicherheitsarchitekturen von Unternehmen. Nennenswert ist, dass alleregistrierten Teilnehmer eine kostenlose Kopie vomKuppingerCole-Bericht erhalten: "Führungskompass:API-Sicherheitsmanagement" ("Leadership Compass: API SecurityManagement") Bitte besuchen Sie für weitere Informationen sowie zurRegistrierung:http://info.forumsys.com/forum-systems-api-summit-amsterdam-2017..Zu Beginn dieses Monats gewann Forum Systems (http://www.forumsys.com/featured/forum-systems-wins-2017-cybersecurity-excellence-award-for-privileged-access-management/) den 2017 Cybersecurity ExcellenceAward für Privileged Access Management. Bei einer Verleihung, diegleichzeitig mit der RSA Conference 2017 stattfand, erhielt dasUnternehmen eine Anerkennung für API-Sicherheit mit Kundentraktion,vorzeigbaren Ergebnissen und branchenführender Technologie.Informationen zu Forum SystemsForum Systems Inc. ist der Marktführer fürAPI-Sicherheitsmanagement. Das Forum Sentry API Security Gatewaybietet zentralisierte Sicherheit, Identität und Integration mitAPI-Kommunikation und ermöglicht Unternehmen so, komplexeAPI-Strategien auf effiziente, agile und hochsichere Weise zuverwalten. Forum Sentry, das weltweit täglich über 10 MilliardenTransaktionen verarbeitet und dessen Architektur auf "Sicherheitzuerst"-Prinzipien basiert, liefert einen beispiellosen Schutz vormodernen API-Schwachstellen. Forum Sentry ist das branchenweit ersteFIPS 140-2 und NIAP NDPP-zertifizierte API-Security Gateway für dieFreigabe einer sicheren Konnektivität zwischen Nutzern, Anwendungenund der Cloud. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.forumsys.com.Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Produkt- undUnternehmensnamen können Markennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.Pressekontakt:Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an: Liza VilnitsCHEN PR+1-781-672-3141lvilnits@chenpr.comOriginal-Content von: Forum Systems Inc., übermittelt durch news aktuell