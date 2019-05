Osnabrück (ots) - Das Forum Menschenrechte nimmt den Tag desGrundgesetzes am 23. Mai zum Anlass, um die Initiative »Kinderrechteins Grundgesetz« zu unterstützen. Die Initiative besteht aus über 50Organisationen, darunter das Deutsche Kinderhilfswerk, derBundeselternrat und das internationale Kinderhilfswerk UNICEF.»Mit einer Social-Media-Kampagne sollen die Regierungsparteien anihr Versprechen erinnert werden, die Kinderrechte im Grundgesetz zuverankern - so wie im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPDfestgeschrieben«, erläuterte Jonas Schubert, Mitglied desKoordinierungskreises des Forum Menschenrechte undKinderrechtsexperte von terre des hommes den Hintergrund. »Außerdemwill die Kampagne erreichen, dass Kindern und Erwachsenen in ganzDeutschland die Kinderrechte und ihre Bedeutung bekannt gemachtwerden«, so Schubert. »Alle Erwachsenen waren einmal Kinder.Kinderrechte in der Verfassung zu verankern, hat für die gesamteGesellschaft eine Bedeutung«, sagte Judit Costa für die ArbeitsgruppeKinderrechte des Forum Menschenrechte. »Besonders wichtig ist uns dasRecht auf Beteiligung. Jedes Kind und jeder Jugendliche haben beistaatlichen Entscheidungen, die ihre Rechte betreffen, einen Anspruchauf Gehör und auf Berücksichtigung ihrer Meinung.«Die allgemeinen für alle Menschen geltenden Grundrechte reichennicht aus, um die besonderen Rechte der Kinder auf Schutz, Förderungund Beteiligung zu garantieren. Aus diesem Grund wurde dieUN-Kinderrechtskonvention vor 30 Jahren von der Staatengemeinschaftverabschiedet und 1992 von Deutschland ratifiziert. Trotz dieserlangen Zeitspanne steht die explizite Aufnahme der Kinderrechte indas deutsche Grundgesetz noch immer aus. Die Interessen der Kinderund Jugendlichen spielen in Deutschland noch immer eine Nebenrolle,von ihrer aktiven Beteiligung an den politischen Prozessen undVerwaltungsentscheidungen ganz zu schweigen.Die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz wäre ein deutlichesSignal für mehr Kindergerechtigkeit in Deutschland und würde dieInteressen der Kinder in der Rechtsprechung und bei der Gestaltungvon Gesetzen in vielen Rechtsgebieten stärken. Um die nachhaltigeUmsetzung der Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonventionabzusichern, sind nach dem gemeinsamen Verständnis der Initiative beider Formulierung der Kinderrechte im Grundgesetz folgenden Eckpunktezu berücksichtigen: Der Vorrang des Kindeswohls, das Recht aufEntwicklung, das Recht auf Beteiligung, das Recht auf Schutz sowiedie Achtung und Förderung der Kinderrechte.Das Forum Menschenrechte ist ein Netzwerk von 50 deutschenNichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich für einenverbesserten, umfassenden Menschenrechtsschutz einsetzen - weltweit,in einzelnen Weltregionen, Ländern und in der BundesrepublikDeutschland. Das Forum Menschenrechte wurde 1994 im Anschluss an dieWiener Weltmenschenrechtskonferenz von 1993 gegründet.www.forum-menschenrechte.dePressekontakt:Jonas SchubertTel. +49 30 24 64 95 89Mobil: +49 170 1603624E-Mail: j.schubert@tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell