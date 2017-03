Bonn (ots) - Europa durchlebt aktuell schwierige Zeiten. Seltenseit Ende des Zweiten Weltkrieges waren die politischenHerausforderungen derart groß wie in diesen Tagen. Der Druck auf dieEuropäische Union wächst. Die Flüchtlingsbewegung, die Eurokrise undallgemein eine sich sicherheitspolitisch neu formierende Welt zwingenEuropa zur Einheit. Doch in der Krise zeigt sich, wie verschieden dieEuropäer auch nach 60 Jahren politischer Integrationsbemühungen nochimmer sind.In diese Zeit der Unsicherheit fällt der 60. Jahrestag derUnterzeichnung der Römischen Verträge, quasi die Geburtsstunde derEuropäischen Union. Am 25. März 1957 schlossen sich die sechsGründerstaaten Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburgund die Bundesrepublik Deutschland zur EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft (EWG) als Vorläuferin der späteren EUzusammen. In Rom begann seinerzeit der lange Weg der politischenIntegration Europas. Nur zwölf Jahre nachdem Europa in Schutt undAsche gelegen hatte, gingen ehemalige Erbfeinde nun einengemeinsamen, institutionellen Weg der Versöhnung undFriedenssicherung. Wichtige Grundlage und Motor diesesIntegrationsprozesses war die Aussöhnung Frankreichs undDeutschlands, die bereits in den Jahren vor 1957 begonnen hatte.Doch noch viele andere politische Faktoren führten schließlichnach Rom. Denn die geostrategische Lage Europas zwischen den USA undder Sowjetunion in der neuen bipolaren Welt des Kalten Kriegesbedeutete eben auch, dass Westeuropa von höchstem Interesse für dieUSA war.Welche Interessen standen für und welche gegen einenEinigungsprozess? Welche Rolle spielten die USA beim EinigungsprozessEuropas? Welche Lehren lassen sich aus dem weiteren Verlauf desIntegrationsprozesses für die Gegenwart ziehen? Diese und weitereFragen diskutiert Michaela Kolster im Forum Demokratie im DeutschenHistorischen Institut in Rom mit ihren Gästen Professor ManfredGörtemaker, Historiker an der Universität Potsdam, Professor HenriMénudier, Politologe an der Universität Sorbonne in Paris und Dr.Gabriele D'Ottavio, Historiker am Italienisch-Deutschen HistorischenInstitut in Trient.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell