Fortunet E-Commerce: Ob das wirklich so spannend wird …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Fortunet E-Commerce, die im Segment "Internet Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.03.2019, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0,59 HKD.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Fortunet E-Commerce erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -3,84 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -39,68 Prozent im Branchenvergleich für Fortunet E-Commerce bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,65 Prozent im letzten Jahr. Fortunet E-Commerce lag 39,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fortunet E-Commerce-Aktie hat einen Wert von 50. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (73,91). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Fortunet E-Commerce auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Fortunet E-Commerce.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Fortunet E-Commerce in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Fortunet E-Commerce haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Fortunet E-Commerce bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.