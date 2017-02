Fortune zählt Bertelsmann zu weltweit meistgeachteten Entertainment-Unternehmen (FOTO)

Gütersloh (ots) -Ranking "The World's Most Admired Companies" bescheinigtBertelsmann hohe Wettbewerbsfähigkeit und soziale VerantwortungBertelsmann freut sich, offiziell zu den weltweit meistgeachtetenUnternehmen im Entertainment-Bereich zu zählen. Das geht aus deraktuell vorgelegten Liste "The World's Most Admired Companies" für2017 hervor, die das US-Magazin Fortune veröffentlicht hat und dieals weltweit reputationsstärkstes Unternehmens-Ranking gilt.Insgesamt wurden 680 umsatzstarke Unternehmen aus 51 Branchen in 28Ländern betrachtet. Nachdem Bertelsmann im vergangenen Jahr noch zuden Anwärtern auf einen der Top-Plätze im Entertainment-Rankinggezählt hatte, stieg das internationale Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen nun in die führende Gruppe der "Most AdmiredCompanies" auf. Bertelsmann verbesserte sich in fast allenEinzelwerten und schnitt besonders gut bei den Kriterien"Wettbewerbsfähigkeit" und "soziale Verantwortung" ab. Bertelsmannist zudem das einzige europäische Unternehmen in der Kategorie dermeistgeachteten Unternehmen im Entertainment-Bereich.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation vonBertelsmann, erklärte: "Diese Anerkennung erfüllt uns mit Freude undist Ansporn zugleich. Sie spiegelt die erfolgreicheInternationalisierung unseres Unternehmens und unserer Kommunikation- und belegt eindrucksvoll, dass Bertelsmann in der Weltliga derMedienunternehmen zu Hause ist."Fortune hatte Top-Manager, Geschäftsführer und Analysten gebeten,die größten Unternehmen ihrer Branche nach jeweils neun Kriterien zubewerten, darunter "Managementqualität", "Innovation", "Produkt- undServicequalität", "Verwendung von Firmenvermögen" und"Personalmanagement" sowie die bereits genannten Kriterien"Wettbewerbsfähigkeit" und "soziale Verantwortung".Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato,die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowiedas internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativitätund Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassigeMedienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in allerWelt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAAndreas GrafemeyerLeiter Medien- und WirtschaftsinformationTel.: +49 5241 80-2466andreas.grafemeyer@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell