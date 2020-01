Fortune Brands Home & Security: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Fortune Brands Home & Security":

An der Börse New York notiert die Aktie Fortune Brands Home & Security am 09.01.2020, 21:43 Uhr, mit dem Kurs von 66.4 USD. Die Aktie der Fortune Brands Home & Security wird dem Segment "Bauprodukte" zugeordnet.

Die Aussichten für Fortune Brands Home & Security haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Fortune Brands Home & Security aktuell 1,47. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte". Fortune Brands Home & Security bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Fortune Brands Home & Security damit 58,15 Prozent über dem Durchschnitt (8,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 10,29 Prozent. Fortune Brands Home & Security liegt aktuell 56,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Fortune Brands Home & Security von 66,79 USD ist mit +17,48 Prozent Entfernung vom GD200 (56,85 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 64,3 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,87 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Fortune Brands Home & Security-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.