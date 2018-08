Fortune Brands Home & Security: Ist es vollbracht?

Für die Aktie Fortune Brands Home & Security aus dem Segment "Bauprodukte" wird an der heimatlichen Börse New York am 02.08.2018, 01:11 Uhr, ein Kurs von 56,98 USD geführt.

Die Aussichten für Fortune Brands Home & Security haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Fortune Brands Home & Security für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Fortune Brands Home & Security für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Fortune Brands Home & Security insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Dividende: Fortune Brands Home & Security hat mit einer Dividendenrendite von 1,42 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Home & Office Products"-Branche beträgt -0,47. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Fortune Brands Home & Security-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Fortune Brands Home & Security damit 15,29 Prozent unter dem Durchschnitt (2,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Home & Office Products" beträgt 1,96 Prozent. Fortune Brands Home & Security liegt aktuell 14,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".