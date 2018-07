Fortune Brands Home & Security: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Für die Aktie Fortune Brands Home & Security aus dem Segment "Bauprodukte" wird an der heimatlichen Börse New York am 13.07.2018, 01:57 Uhr, ein Kurs von 54,49 USD geführt.

Die Aussichten für Fortune Brands Home & Security haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fortune Brands Home & Security verläuft aktuell bei 62,49 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 54,4 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,95 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 55,94 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Fortune Brands Home & Security-Aktie der aktuellen Differenz von -2,75 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Fundamental: Fortune Brands Home & Security ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Home & Office Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,75 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,58 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an zehn Tagen eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Fortune Brands Home & Security dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.