Fortune Brands Home & SecurityDas gibt’s ja gar nicht, ?

Für die Aktie Fortune Brands Home & Security stehen per 07.10.2019, 01:56 Uhr 56.14 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Fortune Brands Home & Security zählt zum Segment "Bauprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Fortune Brands Home & Security einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Fortune Brands Home & Security jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Fortune Brands Home & Security liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fortune Brands Home & Security vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 49,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (56,12 USD) könnte die Aktie damit um -11,35 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Fortune Brands Home & Security-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Fortune Brands Home & Security damit 3,6 Prozent unter dem Durchschnitt (8,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 10,04 Prozent. Fortune Brands Home & Security liegt aktuell 5,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,4 liegt Fortune Brands Home & Security unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 52,57 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.