Fortune-500-Berater Dr. Tryggvi Thor Herbertsson tritt dem Beratungsgremium von Fineqia bei

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia")(CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) heißt heute Dr. TryggviThor Herbertsson, Finanzberater und Investor, in seinemBeratungsgremium willkommen.Dr. Herbertsson ist ein unabhängiger Investor und Finanzberater inseiner eigenen Firma, Taurus SLF, und hochrangiger Berater der GAMMACapital Management HF. Davor war er Mitglied des Parlaments (MP) inIsland als Vertreter der Unabhängigkeitspartei (Independence Party)und Professor für Wirtschaft an der Universität Reykjavík.Bevor er ein MP wurde, war er der CEO der Askar Capital Ltd, einerisländischen Investmentbank. Er diente dem Premierminister von Islandwährend des Zusammenbruchs des isländischen Bankensystems im Jahr2008 als Special Economic Advisor. Bevor er bei Ascar Capital Ltdeintrat, war er der Direktor des Institute of Economic Studies undein Professor für Wirtschaft an der Universität von Island. Er hatmehr als 50 wissenschaftliche Abhandlungen publiziert und ist derLektor, Autor und Co-Autor von 13 Büchern und Monografien zuverschiedenen Wirtschaftsthemen.Dr. Herbertsson war Vorstandsmitglied und Berater für vieleprivate Unternehmen, Banken und Rentenkassen in Island und in anderenLändern. Er war Berater für Institutionen und internationaleOrganisationen wie die Weltbank, den Internationalen Währungsfond,die Europäische Kommission, den Nordischen Ministerrat, die OECD unddas Weltwirtschaftsforum. Er hat die Regierungen von Belgien,Kroatien, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden und Ugandaberaten. Er hat außerdem Fortune-500-Unternehmen beraten."Wir sind begeistert, eine Persönlichkeit dieses Kalibers inunserem Beratungsgremium zu haben", sagte Bundeep Singh Rangar, derCEO von Finequia. "Die weitreichende Erfahrung von TryggviHerbertsson im Finanzsektor wird sicherstellen, dass wir mit unsererStrategie, Fineqia zu der bevorzugten Investmentplattform zu machen,anderen stets voraus sind."Das Beratungsgremium von Fineqia und dessen Mitglieder sind keineleitenden Angestellten oder Direktoren des Unternehmens.Über Fineqia International Inc.Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellungeiner Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zurPlatzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächstausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. DiePlattform wird sämtliche Risiken durchleuchten und die vorhandenenMöglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sieauf http://www.fineqia.com.