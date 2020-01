Fortuna-Vorstand Pfannenstiel rechtfertigt sich nach Funkel-Entlassung

Düsseldorf (ots) - Zwei Tage nach der Entlassung von Trainer Friedhelm Funkelbei Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf äußert sich der Sportvorstand zurharschen Kritik an der Klubführung. "Es ist für Außenstehende nicht objektiv zubewerten", sagte Lutz Pfannenstiel der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag): "Nur wenige Leute sind in der Lage zu beurteilen, wie das allesabgelaufen ist. Fakt ist: Wir stehen hinter der Entscheidung." Zu denDiskussionen um den zeitlichen Ablauf der Trennung und der Kontaktaufnahme zuUwe Rösler, der nur wenige Stunden nach Funkels Entlassung als Nachfolgervorgestellt wurde, sagte Pfannenstiel: "Ich muss mich nicht rechtfertigen,sondern halte mich einfach an die Fakten. Und die sagen, dass Uwe Rösler amMontagabend das erste Mal von uns kontaktiert wurde. Wir haben beide keinenGrund, falsche Tatsachen zu verbreiten. Die Hysterie über den zeitlichenAblauf kann ich nicht nachvollziehen." Für den 46-Jährigen sind die Umstände derTrennung aber kein Grund, nicht über ein künftiges Engagement von Funkel beiFortuna in anderer Funktion nachzudenken: "Es ist kein großes Geheimnis, dasswir mit Friedhelm schon länger im Austausch waren über einen Anschlussvertrag inanderer Position. Wenn sich der Rauch verzogen hat und auf die vergangenen Tagewieder etwas sachlicher geblickt wird, wird dieser Austausch auch wiederaufgenommen werden."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4508304OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell