Fortuna Silver Mines-Aktie: Wirkliche Chance auf Trendwende!

Der Kurs von Fortuna Silver Mines konnte sich von dem Tief am 15. Dezember letzten Jahres bei 2,61 EUR lösen und die nördliche Richtung aufnehmen. In diesem Rahmen wird gerade die Widerstandsmarke von rund 3,60 EUR unter Beschuss genommen. Falls es den Bullen gelingen sollte diese aufzubrechen, so besteht eine vielversprechende Chance, in Richtung 4,17 EUR anzuziehen. Dort kommt noch der ...



