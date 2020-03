Fortum unterstützt neue Uniper-Strategie

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ESPOO (dpa-AFX) - Der finnische Großaktionär Fortum begrüßt die neue Strategie von Uniper , sich verstärkt aus der Kohle zurückzuziehen und bis 2035 eine klimaneutrale Stromerzeugung in Europa anzustreben.



Die Schritte gingen klar in die richtige Richtung, teilte das Unternehmen am Freitag in Espoo mit. Uniper will sich verstärkt auf Wasserkraft, Gas und erneuerbare Energien konzentrieren. Fortum unterstütze den Kohleausstiegsplan und strebe eine enge Zusammenarbeit mit Uniper an.

Die Finnen halten rund 50 Prozent an Uniper und wollen diese auf 70 Prozent aufstocken. Dies hängt noch an der Zustimmung der russischen Behörden, die Antimonopolbehörde hat die Erhöhung bereits gebilligt./nas/mis