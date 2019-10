Fortsetzung und Aktualisierung der hogarente ist beschlossene Sache

Hamburg (ots) - Die betriebliche Altersversorgung in Hotellerieund Gastronomie wird durch neue Tarifverträge bundesweit an dasBetriebsrentenstärkungsgesetz angepasst. Neuer Partner für diebetriebliche Altersvorsorge wird SIGNAL IDUNA.Für die Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe ist eineAnschlusslösung an die bisherige hogarente gefunden und zwischen denTarifvertragsparteien DEHOGA und NGG verabredet worden. Diebundesweit einheitlichen Tarifverträge gelten rückwirkend zum 1.Januar 2019 und ermöglichen den Beschäftigten und Unternehmen, diestaatlich geförderte betriebliche Altersversorgung umfassend inAnspruch zu nehmen.Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist mit seinen mehr als 220.000Betrieben, mehr als 1,1 Millionen sozialversicherungspflichtigBeschäftigten und 52.000 Auszubildenden einer der größten Arbeitgeberin Deutschland. Die jetzt vereinbarte Branchenlösung schafft dieersten auf Grundlage des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) neuverhandelten Flächentarifverträge in Deutschland. Festgeschrieben istdarin eine Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags von 150 auf 240 Euro proMitarbeiter im Jahr. Weiter zahlt der Arbeitgeber einen Zuschuss zurfreiwilligen Entgeltumwandlung seiner Mitarbeiter in Höhe von 16Prozent. Die Beschäftigten haben einen Anspruch auf Umwandlungtariflicher Entgeltbestandteile in Höhe von bis zu acht Prozent derBeitragsbemessungsgrenze."Die betriebliche Altersversorgung wird vom Staat gefördert. Wirwollen unseren Mitgliedsunternehmen und deren Beschäftigtenermöglichen, noch in diesem Jahr die Fördermöglichkeiten zu nutzen.Wichtig ist uns dabei, der Branche angesichts eines immer schwierigerwerdenden Kapitalmarktes ein möglichst sicheres, einfaches undlukratives Produkt zur Verfügung zu stellen - gemeinsam mit einemverlässlichen Versicherungspartner", erklärt Fritz Engelhardt,Stellvertretender Präsident des Deutschen Hotel- undGaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband) und Vorsitzender derDEHOGA Tarifkommission. "So lässt sich die Altersversorgung auch fürdie Mitarbeiterbindung einsetzen.""Nach langen Verhandlungen haben wir jetzt ein Ergebnis erreicht,das den Beschäftigten im Gastgewerbe wieder eine betrieblicheAltersversorgung ermöglicht. Wir erwarten jetzt insbesondere von denArbeitgebern, die ihren Beschäftigten bisher eine betrieblicheAltersvorsorge nicht ermöglicht haben, dass sie das Tarifmodellnutzen. In den nächsten Jahren wird es unsere Aufgabe sein, gemeinsammit dem DEHOGA die tarifliche Altersversorgung weiterzuentwickeln",sagt der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler.Im Ausschreibungsverfahren hat SIGNAL IDUNA die Tarifparteien inBezug auf ihre Vorsorgelösung mit einer Beitragsgarantie von Anfangan, ihrer zielgruppenbezogenen Beratungskompetenz und einer einfachenund digitalen Verwaltung überzeugt. Zudem ist die SIGNAL IDUNA in derUmsetzung von bAV-Lösungen erfahren - mittlerweile in über 60Tarifverträgen Partner."Wir sind seit rund 40 Jahren ein kompetenter und erfahrenerDurchführungspartner in der betrieblichen Altersversorgung. Wir sinduns daher sicher, mit der speziell auf das Hotel- undGaststättengewerbe zugeschnittenen Zielgruppenlösung vieleArbeitgeber und Arbeitnehmer von den Vorteilen der bAV und unseremService zu überzeugen", sagt Ulrich Leitermann, Vorsitzender derVorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe.Kern des Angebots ist die hogarenteplus - ein flexibles undleistungsstarkes Vorsorgeprodukt im DurchführungswegDirektversicherung für den Arbeitgeberbeitrag, die Entgeltumwandlungund den Arbeitgeberzuschuss. Das zugrundeliegende Anlagekonzeptgarantiert den Erhalt aller eingezahlten Beiträge. Eigensqualifizierte Berater der SIGNAL IDUNA und Makler mit ausgewiesenerbAV- und Branchenkenntnis werden die Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorOrt und online-basiert beraten und betreuen. Die hogarenteplus kannkomplett digital beantragt und auch administriert werden. Das bereitserfolgreich eingesetzte SI bAVnet ermöglicht eine effizienteÜbersicht und Verwaltung aller aktuellen Verträge und Daten durch denArbeitgeber.In den kommenden Monaten wird die Einzahlung desArbeitgeberzuschusses für 2019 und die Erstinformation derArbeitgeber im Mittelpunkt stehen. Die flächendeckende und umfassendeBeratung wird SIGNAL IDUNA im ersten Quartal 2020 beginnen.Ansprechpartner:Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband)Stefanie HeckelPressesprecherinTelefon: +4930 72 62 52-32E-Mail: heckel@dehoga.deGewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)Dr. Karin VladimirovPressesprecherinTelefon: +493028 88 49 693E-Mail: presse@ngg.netSIGNAL IDUNA GruppeThomas WedrichUnternehmenskommunikationTelefon: +49 40 4124-3834E-Mail: Thomas.Wedrich@signal-iduna.deOriginal-Content von: SIGNAL IDUNA Gruppe, übermittelt durch news aktuell