Mainz (ots) -In drei neuen Folgen nimmt die zweite Staffel von "TANNBACH -Schicksal eines Dorfes" die Erzählbögen des gleichnamigen TV-Erfolgsvon 2015 wieder auf und setzt die Geschichte vor dem Hintergrund desKalten Kriegs fort. Die Filme werden am Montag, 8. Januar, Mittwoch,10. Januar, und Donnerstag, 11. Januar 2018, jeweils um 20.15 Uhr imZDF ausgestrahlt.Tannbach ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Ost und Westgeteilt. Im Winter 1960 zieht sich die Grenze mitten durch das Dorf,die Gegner stehen sich bis an die Zähne bewaffnet gegenüber:Kollektivierung auf der einen, Wirtschaftswunder auf der anderenSeite. Atomares Wettrüsten, NATO-Geheimarmeen, Sabotage, Mauerbau undPrager Frühling bestimmen das Schicksal der Familien von Striesow,Erler und Schober in einer bewegten, dramatischen Zeit.In den Hauptrollen spielen Henriette Confurius, Jonas Nay, HeinerLauterbach, Anna Loos, Martina Gedeck, Robert Stadlober, AlexanderHeld, Johanna Bittenbinder, Mercedes Müller, Jonathan Berlin, EliWasserscheid, Florian Brückner, Maximilian Brückner, Clemens Schick,Rainer Bock, Peter Schneider und andere. Regie führte erneutAlexander Dierbach. Das Buch stammt von Silke Zertz nach einerDrehbuchvorlage von Josephin und Robert von Thayenthal. DerDreiteiler ist eine Koproduktion des ZDF mit Gabriela SperlProduktion für Wiedemann & Berg Television und Wilma Film, gefördertvom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem Filmanreizprogramm destschechischen Staatlichen Kinematographie Fonds und derMitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Zusammenarbeit mit BetaFilm.Auf https://tannbach.zdf.de erhalten Zuschauer einen Überblicküber Handlung und Entwicklungen von "TANNBACH". Darüber hinaus bietetdie Website Hintergrundinformationen zu den Figuren und ihrenSchicksalen sowie ein Making-of, das einen Blick hinter die Kulissengewährt. "TANNBACH - Schicksal eines Dorfes" steht mit allen sechsTeilen vom 8. Januar 2018, 10.00 Uhr, an in der ZDFmediathek und überhttps://tannbach.zdf.de zur Verfügung.Die erste Staffel wird am Freitag, 5. Januar 2018, ab 20.15 Uhr(alle drei Folgen) auf 3sat wiederholt.