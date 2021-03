Fortschritte im Suezkanal: Blockiertes Containerschiff!

Das riesige Containerschiff Ever Given blieb am Samstag einen fünften Tag lang seitwärts im ägyptischen Suezkanal stecken.

Am Samstag unternahmen die Behörden neue Versuche, das Schiff zu befreien und die Wasserstraße wieder zu öffnen. Die New York Times berichtet, dass das Ruder des Containers befreit wurde und die Ausbaggerung abgeschlossen ist.

Bis Freitagabend hatten die Bagger etwa 20.000 Tonnen Sand um den



