Fortschritte bei Länder-Tarifverhandlungen

POTSDAM (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder hat es erste Annäherungen gegeben.



Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Potsdam am Rande der dritten und entscheidenden Verhandlungsrunde. Allerdings sei nach wie vor das Gesamtpaket von rund einem Dutzend Einzelforderungen der Gewerkschaften offen, hieß es.

Am Nachmittag hatten sich die Tarifkommissionen der Gewerkschaften erstmals mit dem Stand der Verhandlungen befasst. Die Kommissionen entscheiden letztendlich über der Ergebnisse der Verhandlungsführer./rm/bw/DP/tos