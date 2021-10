Fortschritte, Herausforderungen und Handlungsbedarf: Können wir die SDGs mit Hilfe der Wirtschaft noch erreichen?

Berlin (ots) -Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) und die Anthropia gGmbH laden am Donnerstag, 27. Oktober 2021, von 16:30 - 18:00 zu einer Online-Veranstaltung ein, um zu diskutieren, welchen Beitrag die Wirtschaft und einzelne Unternehmen zum Erreichen der Agenda 2030 und der Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) leisten können.Mit der Agenda 2030 und den SDGs streben die Vereinten Nationen an, bis zum Jahr 2030 eine bessere Welt für alle Menschen zu schaffen. Doch derzeit sind wir noch weit davon entfernt, die Ziele zu erreichen. Um dies zu ändern, braucht es das Mitwirken aller Akteure, insbesondere auch der Wirtschaft.In der Tat bemühen sich immer mehr Unternehmen darum, nachhaltiger zu wirtschaften. Doch noch hat Nachhaltigkeit vielerorts nicht die nötige Priorität. Denn es bedarf nicht nur des Umstellens einzelner Stellschrauben, sondern braucht einen Umbau der gesamten Wirtschaft, um diese mit den planetaren Grenzen in Einklang zu bringen.Welche Erfolgskonzepte für den Umbau von Unternehmen hin zu mehr Nachhaltigkeit gibt es? Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmerinnen und Unternehmer, die nachhaltiger agieren möchten? Und welchen Handlungsbedarf gibt es in der Politik?Über diese Fragen diskutieren wir mit:- Dr. Karsten Ottenberg, Unreasonable Mentor und Mentor von Ashoka und Endeavor sowie ehemaliger CEO von Bosch Siemens Hausgeräte (BSH)- Axel Berger, HOW Digital & Sustainability Lead der Haniel Holding (Franz Haniel & Cie. GmbH)- Julia Scheerer, Project Manager Nachhaltig Wirtschaften, Bertelsmann Stiftung- Dr. Maritta Koch-Weser, Earth3000 gGmbH/Amazonia 4.0Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist unter https://dgvn.de/sdgs-wirtschaft möglich.Die Veranstaltung findet über die Plattform Zoom statt. Nach der Anmeldung erhalten Sie per E-Mail die Einwahldaten für die Veranstaltung zugeschickt.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.Dr. Lisa Heemann, GeneralsekretärinTel.: 030-2593752-20E-Mail: heemann@dgvn.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., übermittelt durch news aktuell