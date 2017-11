Fortschritt für Patienten mit Demenz / Krankenhaus-Aufenthalt verbessert eigene Fähigkeiten (FOTO)

Köln (ots) -Für Menschen mit einer Demenz ist die Behandlung einer Krankheitoder Verletzung im Krankenhaus oft mit einer Verschlechterung derDemenzsymptome verbunden. Erhöhte Unruhe, Orientierungslosigkeit undVerwirrtheit sind die Folge. Dass es anders geht, zeigt eineEvaluationsstudie des Deutschen Instituts für angewandtePflegeforschung (DIP), die jetzt erschienen ist. Über einen Zeitraumvon drei Jahren begleiteten die Forscher die Versorgung von 400Patienten auf der "Station Silvia", einer "special care unit" imMalteser Krankenhaus St. Hildegardis in Köln. Mobilität, geistigeFähigkeiten und die Alltagskompetenz der Patienten verbesserten sichwährend des Aufenthaltes dort deutlich.Ein weiterer positiver Befund: Die überwiegend hochbetagtenPatienten wurden nicht am Bett fixiert, um zum Beispiel ihr"Weglaufen" zu verhindern, wie es vielfach im Krankenhaus noch derFall ist. Prof. Michael Isfort, stellvertretenderVorstandsvorsitzender des DIP: "Fixierungen sind vermeidbar und keinenatürliche Begleiterscheinung einer Krankenhausbehandlung." Ärzte,Schwestern und Therapeuten der "Station Silvia" haben sich auf diebesonderen Bedürfnisse dieser Patientengruppe eingestellt und denArbeitsablauf des auf Effizienz gerichteten Krankenhausbetriebs andie Patienten angepasst. Prof. Isfort: "Die Ergebnisse sind für alleKliniken interessant, und das Konzept setzt Maßstäbe."Die Station Silvia ist eigens auf die Bedürfnisse von demenziellerkrankten Patienten zugeschnitten. Sie ist übersichtlich gestaltetund bietet mit einer Küche und einem Tages- und Speiseraum eine Artfamiliären Zusammenlebens, das nicht einer normalenKrankenhausstation entspricht. Lobend erwähnen die Angehörigen lautStudie auch den offenen und warmherzigen Umgang des Klinikpersonalsmit den Patienten.Die Malteser fordern, diesen Fortschritt in der Versorgung undBehandlung von Menschen mit Demenz durch eine adäquate Finanzierungflächendeckend zu ermöglichen. Der Geschäftsführer der MalteserDeutschland, Dr. Franz Graf von Harnoncourt: "Akut erkrankte Menschenmit einer Demenz können im Krankenhaus so versorgt werden, dass siegestärkt wieder entlassen werden. Jetzt sind die Politik und dieKostenträger gefragt, die Refinanzierung sicherzustellen. Aktuell istdies nur durch Eigenmittel möglich. Unter der gegebenenKrankenhausfinanzierung ist das für die meisten Häuser nicht zuleisten."Die wissenschaftliche Evaluation der Station Silvia als eine derersten "special care units" in einem deutschen Akutkrankenhaus wurdedurch einen Lenkungsausschuss begleitet. Mitglieder waren Vertretervon Wissenschaft, Praxis, Politik und der Patientenperspektive.Regina Schmidt-Zadel, Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft inNordrhein-Westfalen, bekräftigt ihre persönlichen positivenErfahrungen mit der Versorgung auf Station Silvia: "Das MalteserKrankenhaus St. Hildegardis hat seine Beschäftigten zu Experten zumThema Demenz geschult und fördert innerhalb des Krankenhauses eineinterdisziplinäre Zusammenarbeit aller verantwortlichen Kräfte."Mehr Informationen unter www.malteser-demenzkompetenz.de.Christlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftigeein. Hilfe für mehr als zwölf Millionen Menschen pro Jahr weltweit -80.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt - an 700 Orten - 1 Mio.Förderer und MitgliederPressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 98 22 - 2202 /-2203presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell