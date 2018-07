Fortress Transportation and Infrastructure Investors: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Für die Aktie Fortress Transportation and Infrastructure Investors aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 05.07.2018 ein Kurs von 18,5 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Fortress Transportation and Infrastructure Investors auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 7,3 Prozent liegt Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,43 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Specialty Finance" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,88. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Fortress Transportation and Infrastructure Investors bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Analysteneinschätzung: Fortress Transportation and Infrastructure Investors erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fortress Transportation and Infrastructure Investors vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (21,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 16,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,5 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Fortress Transportation and Infrastructure Investors erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.