Fortress-Aktie: Nicht lange fackeln!

John Welles Wilder, Pioneer der technischen Analyse, hat den Average Directional Index (ADX) entwickelt, um herauszufinden, ob sich ein Asset eher in einem Trend oder in einer Schiebezone befindet.

Bei einem Wert zwischen 0 und 25 ist das Asset in einer Konsolidierungsphase und Trades sind in der Regel weniger rentabel. Im Bereich zwischen 25 und 50 befindet sich man sich in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung