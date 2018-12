Fortive: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Fortive":

Für die Aktie Fortive stehen per 08.12.2018, 15:10 Uhr 69,93 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Fortive zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Fortive auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Fortive wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Fortive liegt im Mittel wiederum bei 84,71 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 69,94 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 21,12 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Fortive insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,4 Prozent liegt Fortive 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Electrical Equipment" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,96. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,89. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Fortive zahlt die Börse 19,89 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Electrical Equipment" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,19. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.