Fortis: Diese Marken sind jetzt wichtig!

Die Fortis-Aktie kam im Frühjahr mächtig unter die Räder. Nach einem neuen Jahreshoch, das am 17. Februar bei 44,72 US-Dollar ausgebildet worden war, fiel der Kurs bis zum 23. März auf ein Tief bei 28,59 US-Dollar zurück. Seitdem steigt der Kurs wieder an. Das letzte markante Bewegungstief wurde dabei am 21. September bei 38,73 US-Dollar ausgebildet.

Im Oktober konnten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung