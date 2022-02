Fortinet Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Fortinet per 28.01.2022, 15:17 Uhr bei 269.72 USD. Fortinet zählt zum Segment "Systemsoftware".

Wie Fortinet derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Fortinet im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Fortinet. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sieben Signalen (6 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 95,09 und liegt mit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 144,45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Fortinet auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Fortinet als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 14 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 337,09 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 24,98 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 269,72 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".